Глава ПФР Антон Дроздов в рамках ПМЭФ заявил, что в текущем году Пенсионный фонд России не планирует предлагать индексацию пенсий работающим пенсионерам, пишет "Российская газета".
"Мы исполняем действующее законодательство, и на этот год никаких таких предложений не готовим", — отметил Дроздов.
Пенсия работающим пенсионерам индексируется на их персональных счетах. А на руки люди получают не повышенный вариант. И смогут получить ее со всеми индексациями только после увольнения с работы. В августе произойдет перерасчет пенсий работающих пенсионеров.
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