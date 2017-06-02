Дядя и двоюродная сестра Акрама и Аброра Азимовых (фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга) были лишены российского гражданства, сообщает Life.
Обвиняемые братья проживали в Москве, а родня уже давно живет в Пензе. Так, дядя Джурахон Азимов работает охранником в этом городе.
Как рассказал отец арестованных молодых людей, на днях его брат Джурахон зашел в банк перевести деньги, там ему сказали, что паспорт недействителен, также была лишена гражданства его дочь — племянница отца обвиняемых братьев.
Следствие считает, что Аброр Азимов, который проживал в Одинцове, был последним собеседником Акбаржона Джалилова, подорвавшегося в метро Санкт-Петербурга. Перед взрывом Джалилов звонил Азимову. Акрам Азимов, по данным следствия, выезжал на территорию Турции, откуда привозил деньги на деятельность.
В свою очередь, родственники обвиняемых рассказали, что Акрам Азимов ездил в Турцию открывать суши-бар, а Аброр мог пересекаться с террористом Джалиловым только случайно.
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