Президент России Владимир Путин во время общения на пленарном заседании в рамках ПМЭФ-2017 заявил, что Россия дорожит своим суверенитетом, пишет "Газета.Ru".
"В мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. Не хочется никого обижать, но вот то, что сказала госпожа Меркель, продиктовано такой давно накопившейся обидой, уверяю вас, чего бы она потом не ответила, но суверенитет то ограничен", — высказался Путин.
По его словам, власти Германии ограничены в своих правах на суверенитет страны: "Ничего нельзя, кроме того что разрешают. А кто разрешает — начальство, ну там, далеко".
Комментарии