Глава Минфина Антон Силуанов завил в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что Россию ждут непростые три года, после которых расходы бюджета можно будет увеличить, пишет "Московский комсомолец".
"Нам придется пройти непростые годы — 2018 и 2019", — сообщил Силуанов, и признался, что ждет наступления 2020-го, когда можно будет увеличивать расходы на 0,5 триллиона рублей в год без последствий для устойчивости бюджета.
Он сообщил, что Минфин может начать тратить Резервный фонд к концу осени — ближе к зиме. При этом, по его словам, власти стараются "максимально отдалить это решение".
Ранее он заявил, что России необходимо выстроить сбалансированный бюджет, поскольку сейчас страна живет в долг, используя те резервы, которые были накоплены раньше.
Министр полагает, что средняя цена нефти в следующем году снизится до 40 долларов за баррель.
Комментарии
Низкая цена на нефть станет поводом для дальнейшей
приватизацииразграбления страны по дешевке, триллионные долги то оплачивать кто то должен
у нас в стране уже давно непростые годы... и от цены на нефть это не зависит