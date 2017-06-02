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Детей-инвалидов не пустили в кафе в День защиты детей

, ИА "Амител"
Охранник в грубой форме отказал детям с родителями в посещении заведения

Фото: data2.lact.ru

Следователи в Мурманской области начали проверку инцидента в одном из местных кафе, куда охранник не пустил три семьи с детьми в инвалидных колясках в День защиты детей, сообщили в региональном управлении СК.

Как рассказала мама одной из девочек, которую не пустили в кафе, охранник в грубой форме отказал им в посещении.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган рассказал РИА Новости, что связался с пострадавшими семьями и руководством кафе.

"Администратор заведения сказала мне, что она в шоке, и что уже уволили человека, который поступил так", — рассказал Коган.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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