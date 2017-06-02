Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что средний уровень пенсий в России через два-три года должен составлять 16,4 тыс. рублей, сообщает RT.
"Мы должны выходить на новый уровень пенсий: мы должны достигать сначала двух прожиточных минимумов — в сегодняшних условиях это 16 400 — и за два-три года мы должны прийти к этой цифре", — сказала Голодец в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что размер пенсии в два прожиточных минимума ожидается в стране к 2030 году.
Еще ранее сообщалось, что Минэкономразвития предполагает, что доходы россиян будут расти минимальными темпами до 2035 года. При этом пенсии фактически сократятся до уровня 2016 года. После спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что речи о "заморозке" пенсий не может быть и речи.
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