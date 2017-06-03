Кто в детстве не играл в песочницы? Мало таких найдется. Но мало кто знает, что и это "уличное" место также необходимо содержать в чистоте и защищать от налетающего мусора. Поэтому настоящие мастера укрывают песочницы специальными щитами. Но если на время игры эти щиты превращаются еще и в скамейки, цены такой песочнице нет.
А ведь сделать это чудо чудное может любой, кто посмотрит программу "Стройка".
Ко дню защиты детей телепрограмма "Стройка" по просьбе барнаульского детского сада №200 отреставрировала песочницу-трансформер и стол со скамейкой.А помогали ведущему Константину Ганову студенты Алтайского архитектурно-строительного колледжа и мастера производственного обучения Сергйя Гладченко.
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