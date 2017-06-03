Планы новосибирской семьи в Турции разрушились в аэропорту Толмачево, поскольку выпивший глава семейства не прошел паспортный контроль. После он устроил дебош на глазах маленьких детей, жены и сотрудников аэропорта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пьяного мужчину пыталась успокоить даже маленькая дочка, однако это его не остановило.
Успокоить отпускника удалось лишь стражам порядка. Когда его доставили в отделение полиции, он начал оскорблять правоохранителей и пытался их ударить. В отношении задержанного составили протокол за мелкое хулиганство.
Проводится доследственная проверка по факту оскорбления и применения насилия против представителя власти.
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