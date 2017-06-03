Опубликовано видео из кафе в центре Мурманска, сотрудники которого не пропускали трех матерей с детьми-инвалидами в колясках.
Сотрудники ссылались на внутреннее положение заведения, отсылали женщин в суд и там жаловаться, а потом и вовсе предложили оставить коляски у входа и тащить детей на руках, если он сами не в состоянии доползти.
Мужчина, представившийся администратором, вступил в перепалку с посетительницами, заявив, что вход в заведение для них и их детей в инвалидных колясках — запрещен.
Сообщается, что инцидент произошел в кафе "Сумах" в центре Мурманска в День защиты детей, который женщины и хотели отметить со своими детьми. Все происходящее зафиксировала на видео одна из женщин и предоставила местным СМИ.
По данному факту Следственный комитет уже начал проверку.
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