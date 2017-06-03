Комментируя решение президента США вывести страну из Парижского соглашения по климату, президент России Владимир Путин в шутку отметил, что теперь на Трампа можно свалить вину за плохую погоду.
"Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Вот сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге — прим.редакции ) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм, они виноваты", — пошутил Путин.
Перейдя на серьезный тон российский президент сказал, что время еще есть, поэтому можно договориться. Как пишут РИА новости, об этом Владимир Путин сообщил на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава государства также сказал, что не осуждает Трампа за его решение. По его словам, соглашение было заключено при президенте Бараке Обаме и вполне вероятно, что новый руководитель счел, что оно не совсем продуманное.
Также Владимир Путин напомнил, что президент США не отказывается от работы над этой проблемой, а поэтому нужно создавать условия для совместной работы. "У нас еще есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще можем о чем-то договориться. Don't worry, be happy!" — цитирует Путина агентство.
Напомним, 1 июня Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения. Добавим, Соглашение по климату должно вступить в силу только с 2021 года.
Комментарии
Ну, а теперь будем ждать ответную шутку от Трампа.
После всех президентских сроков, Воффка вполне может обрести себя на втором канале в передаче Регины Дубовицкой.