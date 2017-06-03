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Российский лидер Владимир Путин полагает, что за попытками вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах могли стоять американские хакеры, которые пытаются переложить вину на других. Соответствующее заявление президент сделал в интервью каналу NBC, пишет ТАСС.
Глава государства добавил, что хакеры могут находиться где угодно. "Они в России могут, в Азии, в Америке, Латинской Америке, <...> кстати сказать, в Соединенных Штатах", — заявил президент, отметив, что хакеры весьма "ловко и профессионально перевели <...> стрелку на Россию".
Путин добавил, что хакерам, по каким-то соображениям, было удобно выпустить информацию во время политической борьбы, что они и сделали, сославшись при этом на РФ. Он спросил у ведущей Мегин Келли, может ли она себе представить такое, и добавил: "Я могу".
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