Попыткой переложить с больной головы на здоровую назвал президент РФ Владимир Путин обвинения Запада во вмешательстве России во внутреннюю политику США.
"Проблема — не в нас. Проблема внутри американской политики", — цитирует слова главы государства Газета.ру, в ходе пресс-конференции на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума 2 июня 2017 года.
"Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают: они с ногами забрались в нашу политику, ноги свесили и жвачку жуют. Заканчивайте, и вам легче станет, и нам", — заявил Путин американской журналистке, которая задала вопрос о "вмешательстве". Президент добавил, что по его мнению, причиной скандала и подобных обвинений стал проигрыш на выборах одной из команд.
"Им не хочется признавать ошибку... Легче сказать, что это виновата Россия и вмешалась в выборы", — сказал Путин.
Он также отметил, что вся эта ситуация напоминает ему антисемитизм. "Что сам придурок, ничего сделать не может, поэтому евреи виноваты. Это попытка переложить с больной головы на здоровую", — приводит слова Газета.ру. .
Путин также подчеркнул, что США, несмотря на то что, провели расследование не смогли предоставить доказательств вмешательства Москвы в американские выборы в 2016 году.
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