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Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Саратова, бросившего гранату в представителей закона. В результате взрыва пострадали два сотрудника ГУ МВД, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Саратовской области.
Уточняется, что дело возбуждено по статье "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Агентство пишет, что полицейские приехали в Ленинский район Саратова для проведения обыска в частном доме в рамках следственных мероприятий. Мужчина, в доме которого стражи порядка должны были провести обыск, кинул в них гранату. Два правоохранителя пострадали от взрыва и были госпитализированы.
Подчеркивается, что состояние полицейских стабильно, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия также находились два очевидца, они не пострадали.
В пресс-службе ГУ МВД региона агентство сообщили, что полицейские прибыли для обыска, чтобы проверить причастность бросившего гранату мужчины к незаконному хранению оружия.
РИА Новости отмечает, что хозяин дома, в котором правоохранители должны были провести обыск при участии понятых из числа гражданских лиц, был пьян.
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