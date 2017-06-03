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В Алтайском крае действует особый противопожарный режим из-за сухой и ветренной погоды, которая может способствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров. Об этом напоминают в ГУ МЧС Росии по региону.
Отмечается, что в период с 3 по 7 июня в крае местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), а с 4 по 7 июня в Славгородском и Мамонтовском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс).
В сообщении говорится, что ответственные ведомства приняли меры, чтобы не допустить распространения пламени, усилили контроль за территориями, а также ввели запрет на работы с открытым огнем. Это связано с тем, что сейчас любой источник открытого огня может привести к масштабному пожару, поскольку пламя по сухой траве и ветре распространяется чрезвычайно быстро.
Таким образом, сейчас жителям края запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. Те, кто нарушит требования пожарной безопасности, ждет штраф. В зависимости от тяжести последствий пожара виновника также могут привлечь к уголовной ответственности.
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