Суббота, 3 Июнь, 11:11

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,69
€ 63,61
Brent
$ 51,5
17°
Обь
470см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Купальный сезон-2017ЕГЭ-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае с 3 по 7 июня

, ИА "Амител"
Жителям региона запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность

Фото: tutaev.org

В Алтайском крае действует особый противопожарный режим из-за сухой и ветренной погоды, которая может способствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров. Об этом напоминают в ГУ МЧС Росии по региону.

Отмечается, что в период с 3 по 7 июня в крае местами сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс горимости), а с 4 по 7 июня в Славгородском и Мамонтовском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс).

В сообщении говорится, что ответственные ведомства приняли меры, чтобы не допустить распространения пламени, усилили контроль за территориями, а также ввели запрет на работы с открытым огнем. Это связано с тем, что сейчас любой источник открытого огня может привести к масштабному пожару, поскольку пламя по сухой траве и ветре распространяется чрезвычайно быстро.

Таким образом, сейчас жителям края запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. Те, кто нарушит требования пожарной безопасности, ждет штраф. В зависимости от тяжести последствий пожара виновника также могут привлечь к уголовной ответственности.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
10:58
Полицейские задержали в Германии подозреваемых в срыве рок-фестиваля 0
10:28
КНДР заявила о неспособности США перехватить ее баллистические ракеты 0
10:14
Святая Троица: каковы традиции праздника и что в этот день нельзя делать? 19
09:59
Жительница Москвы попыталась убить 10-летнего сына, а затем себя 2
09:48
Купаться готовы: под Барнаулом открывается пляж "Солнечный" 3
09:27
Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае с 3 по 7 июня 0
08:59
Пьяный житель Саратова бросил гранату в полицейских 1
08:41
Путин: "Западные коллеги на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют" 6
08:29
Путин заявил о возможном вмешательстве американских хакеров в выборы в США 0
07:48
Плохую погоду теперь можно свалить на Трампа - Владимир Путин 3
07:32
Россия ждет объяснения от США о введении новых санкций в связи с КНДР 1
06:58
Как сделать своими руками песочницу-трансформер? Мастер-класс от "Стройки" 0
06:38
Ресторан "Восток-сити" в Барнауле пошел под снос. Фото 3
06:03
Тепло до +26 градусов прогнозируют в Алтайском крае 3 июня 0
02:01
Смотрим, как детей-инвалидов в День защиты детей не пускали в кафе 4
01:21
Отпуск жителя Новосибирска закончился в аэропорту своего же города 2
00:58
Кудрин опроверг слова Путина о России, которая справилась с санкциями 14
23:58
Голодец на 10 лет ускорила появление пенсий в два прожиточных минимума  5
23:13
Совфед не против прекратить сажать людей в тюрьму за ручку с диктофоном 1
22:44
Депутаты ГД постреляли из гранатометов и поездили на танках 4
22:22
Детей-инвалидов не пустили в кафе в День защиты детей 0
21:50
Мотоциклиста, пожелавшего пропустить пешехода, сбила "копейка" в Барнауле 2
21:29
Министр финансов РФ предупредил россиян о непростых годах 5
21:13
Путин рассказал про "суверенную" обиду Меркель на "начальство" 0
20:59
Родню обвиняемых в теракте в метро Петербурга лишили гражданства РФ 0
20:29
ПФР не планирует индексацию работающим пенсионерам 0
20:04
Федор Бондарчук добрался до сценария Владимира Высоцкого 2
19:45
"Чудо-женщина", снег в Москве и уличные пылесосы: пятничный обзор соцсетей 0
19:31
Подростков в ХМАО могут посадить на 5 лет за кражу наполнителя для туалета 0
19:21
Коротко о главном: ремонт Красноармейского, выборы и разрушенный сквер
Рассказываем о самых важных событиях пятницы 2 июня 2017 года
19:15
Когда отмечают Троицу в 2017 году? 0
19:05
Вандалы облили красной краской монумент Славы во Львове 2
18:50
12-летний мальчик на Кубани случайно застрелил свою сестру 2
18:33
Что такое Троицкая родительская суббота и что нужно делать в этот день? 0
18:27
Женщина с сыновьями 17 лет жила в здании хлебной базы в Алтайском крае 1
18:12
Россия и Армения победили в конкурсе "Детская новая волна" 0
18:08
Трамвай в Барнауле остановил движение из-за задымления пантографа 0
17:59
Центробанк предсказал, через сколько лет пятница станет выходным днем 1
17:43
Самый дорогой боевой корабль в мире поступил на вооружение ВМС США 0
17:36
Главой Общественной палаты Барнаула вновь стал Владимир Лопаткин 0
17:25
На лестнице в Нагорном парке Барнаула начали продавать фастфуд. Фото 8
17:11
Летняя зима: мокрый снег выпал в Москве 2 июня 2
17:07
Мадина VS Екатерина. Интервью с соперницами за сердце главного холостяка 0
16:59
Топилин не исключил сокращение рабочего дня до четырех часов 2
16:44
Стоп-кадр. Свидание у фонтана 0
16:32
Тела двух пропавших мальчиков нашли в Иркутской области 0
16:21
Центробанк ожидает рост спроса россиян на кредиты 4
16:16
Бюджет Барнаула подрос на 1,9 млрд рублей 1
16:06
"Все будет хорошо": Песков рассказал о России после 2018 года 9
15:52
Минтранс увеличит размер компенсаций пассажирам за задержки самолетов 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.