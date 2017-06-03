Искусственный пляж "Солнечный" открывается в субботу, 3 июня 2017 года. Это первый официальный пляж в Алтайском крае, который начал свою работу в этом купальном сезоне.
Как сообщили ИА "Амител" в парк-отеле "Солнечный", к моменту открытия была проведена большая подготовительная работа. В частности, очищена вся территория пляжа и бассейн искусственного озера.
Вода очень чистая, соответствует всем санитарным нормам и постоянно меняется. Для детей оборудован свой специальный бассейн, где имеются горки и другие развлечения.
На территории парка работает кафе, где проголодавшиеся после купания гости могут поесть.
Интересно то, что этим летом пляж снизил цены. Если летом 2016 года вход для взрослых на территорию пляжа стоил 400 рублей, то сейчас — 300. Детям до трех лет — бесплатно.
Работать парк будет ежедневно с 10-00 до 21-00.
Из Барнаула добраться до посёлка Солнечный на маршрутках №203 и №269 с автовокзала или с площади Спартака на маршрутном такси №202.
Добавим, что на 3 июня синоптики пообещали в Алтайском крае ясную и жаркую погоду. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, воздух днем прогреется до +21...+26 градусов
Напомним, что еще один обновленный пляж в окрестностях Барнаула — Павловский пляж — откроется в середине июня, как только получит разрешительные документы от Роспотребнадзора.
Что касается пляжа на острове Помазкин, то его открытие предварительно запланировано на 20 июня. Но все будет зависеть от прохождения второй волны паводка.
Комментарии
мы вчера уже купались
со среды затяжное похолодание на 10 дней обещают
балтышки не поморозят ???