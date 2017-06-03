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Уголовное дело возбуждено по факту покушения жительницей Москвы на убийство своего 10-летнего ребенка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГСУ СКР по столице.
По данным следствия, инцидент произошел днем в пятницу, 2 июня. 35-летняя женщина в квартире жилого дома на улице Фестивальной в Москве сначала несколько раз ударила сына молотком по голове. После этого она совершила попытку суицида, выбросившись из окна пятого этажа.
Отмечается, что сейчас и ребенок, и мать находятся в больнице. По факту произошедшего ведется расследование.
"Лента.ру" добавляет, что инцидент произошел на глазах у находившейся в квартире родственницы женщины и ребенка. Она сейчас дает показания.
При этом источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что основной версией произошедшего является внезапное нарушение психического здоровья матери. Бабушка пострадавшего мальчика рассказала, что никаких конфликтов в семье не было, а нападение оказалось внезапным и немотивированным.
Также собеседник уточнил, что, по словам медиков, состояние пострадавших критическое.
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У москалей свои проблемы