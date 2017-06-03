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Северная Корея осудила испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты, которые провели Соединенные Штаты Америки. Кроме этого, КНДР заявила, что ее ядерное оружие не удастся перехватить, пишет RT со ссылкой на агентство "Ренхап".
Отмечается, что представитель Стратегический сил Северной Кореи назвал американские испытания серьезной провокацией. Он отметил, что Штаты ошибаются, полагая, что подобный перехват предотвратит "дождь ядерных ударов".
Также представитель назвал данный "рисокванный" шаг со стороны США знаком, "что их подготовка к развязыванию ядерной войны против КНДР перешла в финальную фазу".
Напомним, на текущей неделе появилась информация, что Вашингтон провел успешные испытания системы по перехвату межконтинентальных баллистических ракет. Подчеркивалось, что маневры проводились на фоне многократных ракетных испытаний, которые предпринимала Северная Корея в текущем году.
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