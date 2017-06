Фото: webme.com

Стражи порядка задержали двух человек после сообщений о террористической угрозе на рок фестивале Rock am Ring в немецком Нюрбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Welt.

В полиции отметили, что подозреваемые, возможно, "что-то заложили на территории". Уточняется, что задержанные — это сотрудники фирмы, которая обслуживает фестиваль.

По данным агентства, полицейские допросили мужчин. Одного из них подозревают в связях с исламистами.

Отмечается, что в пятницу, 2 июня, и-за террористической угрозы организаторам по совету полиции пришлось эвакуировать свыше 80 тысяч человек, которые пришли на концерт, в котором принимают участие, в частности, рок-группы Rammstein, System of a Down, Die Toten Hosen, In Flames и другие. Организаторы фестиваля попросили зрителей покинуть свои места, выразив надежду, что концерт продолжится в субботу, 3 июня.

"Интерфакс" напоминает, что фестиваль Rock am Ring проходит в районе населенного пункта Нюрбургринг (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).