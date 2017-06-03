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МЧС в результате технического сбоя разослало в Московской области SMS с предупреждением о заморозках до -20 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство городских новостей "Москва".
В пресс-службе ведомства отметили, что в сообщениях должно было содержаться предупреждение о температуре 2 градуса ниже нуля на выходных, 3 и 4 июня.
Агентство пишет, что ранее пользователи соцсетей опубликовали скриншоты сообщений с ошибочными данными. В МЧС ответили пользователям, принеся извинения.
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тупые люди ничего не умеют