Фото: roscosmos.ru
Новый российский пилотируемый корабль "Федерация" собираются запустить в космос с космодрома "Байконур" на ракете-носителе "Союз-5" в 2022 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу "Роскосмоса" Игоря Комарова.
Агентство напоминает, что ранее сообщалось о подготовке первого пуска "Федерации" с космодрома "Восточный". Комаров сообщил, что "Роскосмос" ускорит работы по созданию на "Байконуре" инфраструктуры под ракету "Союз-5" в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек".
Глава "Роскосмоса" отметил, что сотрудничество с казахстанской стороной будет развиваться "в том числе по их запросам и желанию". "Мы сейчас подошли к конкретным параметрам и пониманию, что мы будем реализовывать. Это будет касаться комплекса "Зенит" и его модернизации под новую ракету "Союз-5", — приводит его слова агентство.
Комаров рассказал, что ранее модернизацию стартового комплекса на "Байконуре" собирались начать в 2020-2021 году, однако теперь проект хотят реализовать ускоренными темпами, чтобы обеспечить пуск "Союза-5" в 2022 году.
При этом отмечается, что "Роскосмос" собирается сильно сократить бюджетное финансирование по космодромам. По словам Комарова, по наземной инфраструктуре основные затраты готова взять на себя казахстанская сторона, и "есть возможность софинансирования по разработке ракеты от частного инвестора".
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