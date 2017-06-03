Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием Hyundai Santa Fe и "Нивы" произошло на Новосибирском тракте в районе Новоалтайска. Об этом сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Опубликовавший снимки свидетель аварии пишет, что от удара отечественный автомобиль "сделал сальто через бордюр".
Также очевидец отметил, что жертв в результате ДТП нет. "Все живы", — приписал он.
Уточняется, что автомобили столкнулись около 11:20.
На опубликованных снимках видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения: у Hyundai оказалась сильно разбита передняя часть, а у "Нивы", слетевшей с трассы, помята левая сторона.
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