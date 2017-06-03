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Полицейские расследуют факт телефонного мошенничества в городе Яровое по старой схеме "родственник попал в беду". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел в конце мая текущего года. Мошенники попытались похитить у 52-летней местной жительницы 50 тысяч рублей. Для этого злоумышленники позвонили на домашний телефон потерпевшей и сообщили, что ее сын якобы попал в беду и находится в полиции. Для решения проблем мошенники потребовали перевести озвученную ранее крупную сумму.
Однако женщина решила позвонить своему сыну и выяснила, что у него все в порядке. После этого жительница Ярового обратилась в полицию.
По факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовное дело.
В полиции напоминают, что перед перечислением денег необходимо позвонить на номер родственников и убедиться, что это были не мошенники.
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