Фото: kbr.news-r.ru
Смертельное ДТП произошло в Локтевском районе на 36-м километре трассы Горняк-Староалейское. Об этом в субботу, 3 июня, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что 27-летняя девушка, находившаяся за рулем, не справилась с управлением и допустила опрокидывание машины.
В результате ДТП пострадал мужчина. Его доставили в ближайшую больницу с травмами разной степени тяжести, в данный момент медики борются за его жизнь. Отмечается, что водитель скончалась на месте аварии до приезда скорой.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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