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Россия рассчитывает получить от Соединенных Штатов разъяснения по поводу введения санкций против представителей России из-за КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова.
На заседании в Совбезе он уточнил, что под ограничения в связи с объявленным 1 июня расширением санкций США против КНДР попали три российские компании один россиянин. Сафронков подчеркнул, что действия Штатов "вызывают недоумение и глубокое разочарование".
Агентство отмечает, что в пятницу, 2 июня, в Минфине заявили, что Вашингтон ввел санкции против граждан России и Северной Кореи в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. В частности, под ограничения попали три российские компании, в том числе "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структура — "ННК Приморнефтепродукт".
Также санкции коснулись гражданина РФ Игоря Мичурина, который связан с российской компанией Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник"), зарегистрированной в Москве.
Комментарии
Если это частные компании, а не государственные, то какого хрена сафронков за них впрягается? Кого-то перешагнули и забыли, а о ком-то душа болит и всей государственной машины.