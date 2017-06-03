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Трамвай съехал с рельсов и столкнулся с грузовиком в Бийске. Видео

, ИА "Амител"
В результате аварии пострадали три пассажира общественного транспорта

Фото: youtube.com

Авария с участием трамвая и грузового автомобиля произошла на оживленном перекрестке в Бийске днем в пятницу, 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что 40-летняя женщина-водитель трамвая допустила съезд транспорта с рельс, в результате чего он врезался в двигающийся в попутном управлении грузовик, за рулем которого находился 37-летний водитель.

В результате аварии пострадали три пассажира трамвая - 1946, 1957 и 1979 годов рождения. Всем им на месте оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.

Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Отметим, что момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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