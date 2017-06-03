Фото: youtube.com
Авария с участием трамвая и грузового автомобиля произошла на оживленном перекрестке в Бийске днем в пятницу, 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что 40-летняя женщина-водитель трамвая допустила съезд транспорта с рельс, в результате чего он врезался в двигающийся в попутном управлении грузовик, за рулем которого находился 37-летний водитель.
В результате аварии пострадали три пассажира трамвая - 1946, 1957 и 1979 годов рождения. Всем им на месте оказали медпомощь, госпитализация не потребовалась.
Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Отметим, что момент столкновения зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Комментарии