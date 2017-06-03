Фото: news.ngs.ru
Водитель за рулем Toyota Funcargo попал в аварию, пытаясь скрыться от полицейских в Новосибирске. Об этом сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на городское отделение пропаганды ГИБДД.
Уточняется, что авария произошла около 3:30 субботы, 3 июня. Полицейские пытались догнать нарушителя еще в Кировском районе, поскольку он не остановился по их требованию. Издание пишет, что погоня продолжилась и на правом берегу до тех пор, пока Toyota не попала в ДТП.
Машина проехала на красный сигнал светофора и врезалась в автомобиль Honda CR-V. В результате оба водителя пострадали: получили ушибы и ссадины.
Издание добавляет, что в отношении водителя Toyota составили протокол об административном правонарушении за отказ от медицинского освидетельствования.
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