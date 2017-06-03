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Минобороны РФ в текущем году получит 14 вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а всего до 2020 года будет поставлено 50 машин. Соответствующее заявление сделал замглавы военного ведомства Юрий Борисов, передает РИА Новости.
Он уточнил, что вертолеты поставляются в рамках гособоронзаказа. "И еще нужно завершить текущий контракт, осталось 50 машин до 2020 года", — отметил он нво время посещения авиазавода "Прогресс".
По словам Борисова, во время проверки завода нужно было убедиться, насколько он готов к выполнению обязательств по новой госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы, внесенной на утверждение в российское правительство.
ТАСС со ссылкой на Борисова добавляет, что Ка-52 могут модернизировать с учетом их применения в Сирии.
Замглавы Минобороны добавил, что вопросы модернизации с целью повышения эффективности машины уже были обговорены с разработчиками основных боевых узлов.
Также Борисов отметил, что Ка-52 отлично зарекомендовал себя в Сирии.
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