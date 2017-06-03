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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае до +28 градусов и отсутствие осадков в воскресенье, 4 июня. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
В крае ночью столбик термометра опустится до +8...+13 градусов, местами по востоку и предгорьям до +3...+8. Днем же в регионе воздух прогреется до 23...28 градусов выше нуля. Ветер будет дуть восточный, ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, с усилением по югу до 13 метров. Днем 5-10 м/с с порывами по югу до 11-16 метров.
В Барнауле температура ночью составит от 8 до 10 градусов тепла, а днем +23...+25. Ветер в столице задует восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 м/с.
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