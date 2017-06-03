Фото: aub-spb.ru
Глава Роструда Всеволод Вуколов назвал самую востребованную и дефицитную специальность на производстве. Таковыми сегодня являются инженеры, пишет РИА Новости.
"На сегодняшний день главная проблема для предприятий заключается в том, что они не могут найти специалистов-инженеров в сфере производственного блока", — заявил Вуколов на площадке Петербургского международного экономического форума.
Поэтому, считает глава Роструда, нужно уделять внимание подготовке специалистов именно в сфере производства.
Также он назвал главной задачей повышение производительности труда. Поэтому, отметил Вуколов, необходимо переобучать людей с профессий, с которыми тяжело найти работу. Это, например, экономисты и управленцы.
В заключение он добавил, что рынок труда стабилизируется, а количество людей без работы сокращается.
Комментарии
просто все жопорукие
Зачем инженеры, если у лэйтенанта полиции оплата выше?
какой инженер пойдёт на трудную и ответственную работу за 35 000, если мент в дежурке сидит за 35000 и из ответственности только личный геморрой
если менты так любят закон, то пусть идут на завод, а после работы дружинят
Невозможно из экономиста на курсах создать инженера-производственника. Нужны способности к обучению. Сопромат, начертательная геометрия, металловедение, теоретическая механика. Не каждый человек сможет эти дисциплины выучить.
нормальный мент получает 25000 вы вообще про кого?
А выучишься, а единственный завод бац! сдали в металлолом. Куда деваться? В бухгалтера подаваться или дворником.
Сейчас уже в тренде производство без людей. За людей работают роботы. Требуются создали роботов с инженерным образованием.
Сопромат, начертательная геометрия, металловедение, теоретическая механика.
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Теоретические основы электротехники - ТОЭ
3.06.2017 17:39
- гость -
А выучишься, а единственный завод бац! сдали в металлолом. Куда деваться?
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Ехать в Новосибирск. Там почему-то сохранили заводы, а воду горячую отключают на неделю.
Там почему-то сохранили заводы
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Названия то они может и сохранили, вот только объемы выпуска продукции софсем не сохранили, соответственно и штат сотрудников особо там не нужен.