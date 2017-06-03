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55-летнюю жительницу Сузунского района Новосибирска осудили за кражу социальных пособий, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Отмечается, что женщина работала в районном отделе пособий и соцвыплат и в период с августа 2015 года по май 2016-го похищала деньги, которые предназначались другим людям. Для этого женщина просила родственников открыть банковские счета с подключенными к ним банковскими картами.
"Используя свое служебное положение, она вносил в реестр получателей пособий персональные данные этих граждан и начисляла им денежные средства", — сказано в сообщении УМВД по региону.
Таким образом женщина успела за указанный период присвоить себе 160 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в совершении преступления и приговорил к 3,5 года лишения свободы условной с испытательным сроком 2 года.
Подчеркивается, что благодаря предпринятым в ходе следствия мерам, ущерб от действий женщины удалось полностью возместить.
Комментарии
Хитрюга какая.Видимо ешё тайно посещала синагогу.
С тех ещё может статься...