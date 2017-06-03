Пожилая женщина умерла от переохлаждения в больнице Санкт-Петербурга, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Ранним утром 2 июня с остановки общественного транспорта на Заневском проспекте была госпитализирована женщина 70-75 лет. Врачи Александровской больницы диагностировали у пенсионерки переохлаждение тяжелой степени.
Женщина умерла в больнице.
Ранее доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал о причинах установления переменчивой и холодной погоды в Москве и Санкт-Петербурге.
По словам эксперта, подобная погода обусловлена активизацией циклонической деятельности.
"Холодный воздух мощного циклона стоял на северо-востоке европейской территории России с центром в Коми. При таком расположении циклона образуется коридор холодного воздуха из Баренцева моря, мы находимся на юго-западной периферии этого циклона. Поэтому у нас в течение почти недели шел оттуда холодный воздух", — объясняет эксперт.
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