Объем выдачи ипотечных кредитов в 2016 году составил 1,5 трлн рублей

Глава Минстроя России Михаил Мень заявил, что объем выдачи ипотечных кредитов в России за 2016 год составил 1,5 трлн рублей, пишет "Газета.Ru".
"По объемам выдачи прошлый год был очень неплохой — 1,5 трлн рублей. Показатель постепенно приближается к рекорду. Вспомним рекорд 2014 года, когда люди взяли ипотечных кредитов на 1,7 трлн рублей. По нашей оценке, мы можем превысить этот показатель", — сказал Мень.
Он добавил, что в министерстве рассчитывают на дальнейший рост объема ипотечных кредитов.
Ранее Сбербанк заявил о снижении процентных ставок по жилищным кредитам на покупку новостроек с 1 июня, а с 5 июня — по остальным базовым ипотечным продуктам.
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