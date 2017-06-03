Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин прокомментировал влияние санкций на экономическую ситуацию в России, сообщает RT.
"Мы ощущаем влияние санкций", — сказал Кудрин, отметив, что они затрудняют работу финансовых институтов страны, в частности, Центробанка.
По его словам, это влияет и "на внутреннюю атмосферу", так как бизнес ожидает, когда санкции будут сняты, будут ли они усилены или нет: "Все это нервирует рынок и наших западных партнеров".
Он отметил, что в данной обстановке в России не создаются новые проекты, а также не расширяются старые.
Кудрин подчеркнул, что инвестиции в настоящее время существенно меньше, чем могли бы быть. Также он выразил надежду на то, что страны придут в итоге к договоренностям и санкции будут постепенно сниматься.
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