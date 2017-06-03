ПАрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемония имянаречения танкера ледового класса "Кристоф де Маржери", которая состоялась в Санкт-Петербурге, пишет "Life".
"Крестной матери" судна Валентине Матвиенко поручили разбить о борт ледокола бутылку шампанского.
"Рад приветствовать вас всех на сегодняшней торжественной церемонии присвоения имени новому арктическому танкеру. В марте он впервые прибыл в российский порт Сабетта после успешных ледовых испытаний. Отныне этот современный корабль будет носить имя французского предпринимателя, настоящего друга России Кристофа де Маржери. Он много сделал для укрепления дружеских связей с Россией. Название корабля в его честь — это еще один символ нашего искреннего и доброго отношения к этому выдающемуся человеку и дань его памяти", — заявил Путин.
По традиции церемонию провела "крестная мать" судна, которой стала Валентина Матвиенко. Бывшему губернатору Санкт-Петербурга поручили разбить бутылку шампанского о борт ледокола.
Уникальное судно способно преодолевать льды толщиной до 2,1 метра. Запаса газа в его трюмах хватит на то, чтобы полностью обеспечить им на месяц такую страну, как Швеция.
Судно названо в честь погибшего главы французского концерна Total и кавалера российского ордена Почета Кристофа де Маржери. На церемонии присутствовала семья бизнесмена
Жизнь Кристофа де Марджери унесла авиакатастрофа в аэропорту Внуково в ночь с 20 на 21 октября 2014.
Комментарии