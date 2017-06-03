Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" подготовила экологический рейтинг российских регионов по итогам весны 2017 года, пишет RT.
Лидером по экологической обстановке среди всех 85 регионов стала Тамбовская область. За ней следуют Республика Алтай (2-е место) и Алтайский край (3-е место).
Москва также попала в десятку лучших, заняв 7-е позицию в списке. Санкт-Петербург оказался на 8-м месте.
Список замыкают Челябинская область (85-е место), Московская (84-е место) и Ленинградская (83-е место) области.
При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, активность общественных организаций и даже ответственность власти.
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