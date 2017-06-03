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Алтайский край занял третье место в списке самых чистых регионов России

, ИА "Амител"
При составлении рейтинга учитывались: состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов

Фото: pnp.ru

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" подготовила экологический рейтинг российских регионов  по итогам весны 2017 года, пишет RT.

Лидером по экологической обстановке среди всех 85 регионов стала Тамбовская область. За ней следуют Республика Алтай (2-е место) и Алтайский край (3-е место).

Москва также попала в десятку лучших, заняв 7-е позицию в списке. Санкт-Петербург оказался на 8-м месте.

Список замыкают Челябинская область (85-е место), Московская (84-е место) и Ленинградская (83-е место) области.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, активность общественных организаций и даже ответственность власти.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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