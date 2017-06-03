Президент России Владимир Путин в субботу, 3 июня, вручил писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину Государственную премию 2016 года. После церемонии глава государства сел рядом с писателем и пообщался с ним, сообщают "Вести".
"Знаете, я как-то поймал себя на мысли: прилетаю из Москвы, и все хорошо, у меня все хорошо, все получается. Настроение хорошее. Прилетел в Питер, сел в машину, поехал — и как гора с плеч сваливается. Облегчение какое-то наступает душевное, моральное", — сказал Путин писателю Гранину.
Также он сообщил ему, что "вроде и так все было хорошо, а здесь еще лучше.... это такое необычное, очень редкое чувство и очень приятное".
Даниил Гранин получил Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Наградить его предложил Совет при президенте по науке и образованию.
Комментарии
Далековато облегчается... Поближе негде?