Жительница Барнаула рассказала, как сходила в больницу за помощью

Историю "о вызове скорой помощи" в Барнауле и походе в городскую больницу опубликовали в интернет-сообществе "Барнаул22".

Со слов женщины, все закончилось тем, что ей никто не помог. В итоге после обращения в больницу она "наревелась еще больше", чем до обращения.

"Сегодня утром у меня очень сильно защемило шею. Решила потерпеть, вдруг отпустит. К вечеру боль стала невыносимой, не смогла встать с кровати, больно было даже глубоко вдыхать. Кое-как поднялась и решила, так как живу близко к больнице доехать на такси сама. Приезжаю в Городскую больницу №1, иду в травмпункт. Травматолог задал вопрос: "Ударялись?". Не ударялась. Ответ: "Ждите понедельника и идите к невропатологу". Даже не посмотрел. Понимаю, что меня никто ломом не бил по спине, но хотя бы осмотреть можно было и направить туда, где помогут. Иду в регистратуру, прошу помощи, рыдаю. Ответ: "Вы не по "скорой" приехали. Мы помочь не можем", — рассказывает женщина.

Далее, как она отмечает, был звонок в "скорую" прямо из больницы : "Звоню из больницы, говорят, нужно вызвать "скорую". Ответ: "Что за бред, подождите, соединю со старшим врачом". Берет трубку какой-то нервный парень: "Что хотите, если вы на территории больницы, мы приехать не можем!". Я: "Значит, я сейчас перейду дорогу, я вызываю скорую помощь на адрес Комсомольский, 86". Ответ: "Ничего вызывать я не буду".

После "нервный парень" бросает трубку. "Я стою в огромной больнице, у входа стоит машина скорой помощи, но она не может ко мне приехать и помочь. Звоню снова, пытаюсь выяснить, кто отказался со мной разговаривать. Ответ: " Мы не можем сказать, вдруг вы ему дом сожжете или убьете!". ВЫ НОРМАЛЬНЫЕ? Вновь соединяют с кем-то главным. Снова все это рассказываю. В ответ крик: "Это что такое, сейчас разберемся", — продолжает жительница Барнаула.



В это время сидящий у окна в регистратуре врач, как рассказывает женщина, "начинает прием, откровенно и не скрывая, что ему вообще плевать".

"Рассказываю, что и как болит. Ответ с умным и наглым видом: "Сейчас едете домой, выпиваете "найз" и ложитесь". Я: "Это вы мне типа рецепт выписали или что?". Ответ: "Я не могу выписать рецепт. Вы не оформлены. А оформить не могу, вы не по "скорой". В это время выходит тот самый травматолог: "Кто тут с шеей, пойдемте". Захожу. Потыкал мне позвонки. Повторил, что это не его профиль. Вышла. И поехала обратно домой", — завершила историю поездки в больницу жительница Барнаула.



Далее женщина рассуждает: "Не знаю, есть ли смысл вызывать "скорую". Хочешь как лучше, приезжаешь сама, просишь помощи. Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. Но я находилась в здании с огромным количеством врачей, лекарств и оборудования".