Через семь лет в Барнауле могут закрыть ТЭЦ-2. ОБ этом сообщил журналистам гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов.
Как пишет "Интерфакс", Кузнецов отметил, что в 2024-2025 года компании предстоит развивать ТЭЦ-3 в Барнауле и постепенно закрывать ТЭЦ-2. Причин этому несколько. В том числе — возросшие экологические требования и убыточность предприятия.
"Она (ТЭЦ-2 — примечание редакции) сегодня убыточная, а если все возрастающие технологические требования будут введены, то это окажется не выгодным. (...) Рассматривается возможность замещения ее ТЭЦ-3, при этом возрастает экономическая эффективность станции", — цитирует агентство слова Кузнецова.
Руководитель СГК сообщил, что на эти цели потребуется вложить в сети 3 млрд рублей, в станцию — не менее 2 млрд рублей. При этом, по его словам, эти вложения не потребуют повышения тарифа.
ТЭЦ-2 в Барнауле заработала в 1955 году. А строить ее начали в 1950 году по решению совета Министров СССР. Потребность же в ней ощутили еще во времена Великой Отечественной войны, когда в Барнаул эвакуировали большое количество крупных предприятий. Городу нужны были новые мощности, способные обеспечить теплом и электроэнергией промпредприятия и жилой фонд.
ТЭЦ-2 имеет стратегическое значение для обеспечения краевого центра теплом и электроэнергией, на ее долю приходится около 45% от общего числа потребителей СГК в Барнауле — говорится на сайте СГК.
Комментарии
То есть летом весь город разом будут горячей воды лишать?
АМИК забыл написать, что в замен старой угольной, атомную станцию построят - у нас вед при этом вожде атомная электроэнергетика на высоте, а ядерного топлива девать некуда.
Закрытие электростанции равносильно превращению города в ж*пу. Перенос мощностей на тэц3 - это перегруз энергосистемы и увеличение вероятностей аварий. Плюс закуп электроэнергии по диким ценам из кемерово. После таких новостей последний дурак не захочет свалить отсюда.
ТЭЦ убыточна?
вы же, дети самки собаки, каждый год тариф поднимаете некисло. получается вы направляете деньги не в развитие???