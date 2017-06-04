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Роструд назвал самую востребованную в России профессию

, ИА "Амител"
Многие из существующих ныне профессий уже устарели

В России самой дефицитной и самой востребованной профессией является профессия инженера. Об этом сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов, общаясь на Петербуржском международном экономическом форуме с журналистами.

"На сегодняшний день главная проблема для предприятий заключается в том, что они не могут найти специалистов-инженеров в сфере производственного блока", — цитируют РИА новости слова Вуколова. 

Глава Роструда подчеркнул, что сегодня  необходимо уделять внимание подготовке специалистов в сфере производства.

По словам Вуколова, главной задачей сегодня является повышение производительности труда. А потому следует переобучать граждан, которые не могут найти работу по профессии. Глава Роструда считает, что они могли бы найти себя в других отраслях экономики.

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Комментарии

4.06.2017 09:19
рабочий

а чего он хотел, если в телевизоре все сериалы и фильмы про юристов да мусоров? Где фильмы про сантехников? Где про каменщиков?

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