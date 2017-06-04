В России самой дефицитной и самой востребованной профессией является профессия инженера. Об этом сообщил глава Роструда Всеволод Вуколов, общаясь на Петербуржском международном экономическом форуме с журналистами.
"На сегодняшний день главная проблема для предприятий заключается в том, что они не могут найти специалистов-инженеров в сфере производственного блока", — цитируют РИА новости слова Вуколова.
Глава Роструда подчеркнул, что сегодня необходимо уделять внимание подготовке специалистов в сфере производства.
По словам Вуколова, главной задачей сегодня является повышение производительности труда. А потому следует переобучать граждан, которые не могут найти работу по профессии. Глава Роструда считает, что они могли бы найти себя в других отраслях экономики.
Комментарии
а чего он хотел, если в телевизоре все сериалы и фильмы про юристов да мусоров? Где фильмы про сантехников? Где про каменщиков?