Штормовое предупреждение действует на территории Алтайского края в период с 03 по 07 июня. В это время в регионе сохранится высокая пожароопасность четвертого класса горимости. Особо сложная ситуация ожидается в Славгородском и Мамонтовском районах. Здесь МЧС прогнозируют 5 класс горимости.
В целом 4 июня в Алтайском крае ожидается хорошая погода без осадков. Синоптики обещают небольшую облачность. Ветер восточный 5-10 м/с, местами по югу порывы 11- 16 м/с.
Температура воздуха днём от плюс 23 до 28˚С.
В Барнауле также ожидается небольшая облачность без осадков. Столбики термометров покажут от плюс 23 до 25˚С.
Напомним, что в Барнауле уже стартовал купальный сезон. В частности, в субботу открылся искусственный пляж "Солнечный".
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