Фото: huffpost.com
Микроавтобус наехал на пешеходов на Лондонском мосту в столице Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал Sky News и сообщения очевидцев в Twitter.
Отмечается, что в ходе произошедшего пострадали люди. Находящийся рядом железнодорожный вокзал закрыт.
По данным канала, на месте ЧП кроме наезда на машины на людей могло быть совершено нападение с применением холодного оружия.
Источники телеканала сообщили, что инцидент в Лондоне является террористическим.
BBC добавляет, что микроавтобус на мосту ехал со скоростью 80 километров в час. Из-за наезда на пешеходов пострадали пятеро, им оказывают помощь на месте. При этом The Daily Telegraph сообщает об около 20 сбитых автомобилем людей.
Также газета уточняет, что нападение в районе устроили три человека. По данным издания, мост закрыли после поступления сообщений о нападении на людей "трех человек с ножами".
Агентство пишет, что о еще двух инцидентах, кроме ЧП на мосту, сообщил Скотланд-ярд. Один из них произошел рядом с Лондонским мостом: правоохранители отреагировали на инцидент на Боро-маркет. Третье ЧП произошло в районе Воксхолл.
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