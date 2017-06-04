Фото: newsae.ru
Украинский лидер Петр Порошенко подписал закон о дополнительных возможностях для получения крымскими абитуриентами высшего образования в учебных заведениях Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Согласно принятому 16 мая Верховной радой закону, крымчане смогут поступать в учебные заведения Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, где для них устанавливается квота в тысячу мест. Принимать жителей полуострова будут на основании вступительных экзаменов.
Агентство уточняет, что закон вступает в силу спустя сутки после опубликования, а через месяц он вводится в действие.
Уточняется, что в начале 2017 года Минобрнауки Украины аннулировало лицензии вузов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в Крыму и Севастополе.
Комментарии