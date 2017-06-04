Фото: allnews.com.ua
41-летний мужчина из Афганистана в ФРГ убил пятилетнего мальчика из России, а также ранил его мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство.
Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 3 июня, в лагере для беженцев рядом с Регенсбургом (федеральная земля Бавария).
Прибывшие на место происшествия полицейские открыли огонь по афганцу, он скончался от полученных ранений.
Издание отмечает, что шестилетний брат погибшего видел все происходящее и испытал сильнейший шок, в данный момент врачи оказывают ему помощь. Раненую женщину госпитализировали.
Подробностей инцидента, в том числе мотивов действий мигранта из Афганистана, пока нет.
РИА Новости отмечает, что афганец перед убийством ребенка взял его в заложники.
Комментарии
А что бывшие россияне делали в сем приюте для беженцев?
Все россияне при иммиграции в Германию проходят этап в лагере беженцев.
Значит россияне тоже бегут из самой благополучной страны? Компания чуреков более предпочтительна чем наша вставшая с колен действительность?
Мама уже наказана, дальше будет только хуже.
Она теперь всю жизнь жалеть будет о таком решении
4.06.2017 09:55
- гость -
вы еще здесь, тут ядом брызгаете
Люди находясь в постоянном стрессе из-за неопределенности, неуверенности в завтрашнем дне, становятся очень агрессивными. Разучились радоваться жизни и видеть позитив. Такова звериная рыночная экономика.
"Правильную " дорогу выбрали господа министры экономического развития, истребление народа во всей красе...
4.06.2017 09:49
- гость -
Все россияне при иммиграции в Германию проходят этап в лагере беженцев.
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ага так мы и поверили
Свалили и попутного ветра ...