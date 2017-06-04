Фото: thedailybeast.com
Управление лондонской полиции сообщило о двух жертвах теракта на мосту, пишет "Российская газета".
При этом британские СМИ, отмечает издание, сообщают о том, что погибли от одного до семи горожан.
РИА Новости со ссылкой на Национальную службу здравоохранения добавляет, что не менее 20 пострадавших госпитализировали в шесть больниц. Те граждане, которые получили менее значимые ранения, получили медпомощь на месте происшествия.
Напомним, поздно вечером в субботу, 3 июня, на Лондонском мосту автомобиль врезался в толпу людей. Власти квалифицировали происходящее как теракт. Кроме этого, на рынке Боро на посетителей напали неизвестные с ножами. Еще один инцидент произошел в районе Воксхолл.
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