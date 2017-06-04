Фото: twitter.com
Компания SpaceX совершила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon для Международной космической станции. Пуск был совершен с мыса Канаверал, пишет в воскресенье, 4 июня, "Лента.ру" со ссылкой на аккаунт NASA в Twitter.
В пресс-релизе компании сказано, что Dragon доставит на станцию 2,7 тонны груза, в том числе продовольствие и материалы для научных экспериментов.
Отмечается, что сейчас "космический грузовик" находится на орбите. Он состыкуется с МКС 5 июня в 17:00 по московскому времени.
Издание пишет, что изначально ракету собирались запустить 2 июня, однако пуск был перенесен из-за грозы в районе расположения космодрома имени Кеннеди на острове Мерритт (штат Флорида).
LIFTOFF! @SpaceX’s #Dragon cargo vehicle leaves Earth, carrying cargo and science to @Space_Station. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/HQL9AaEleR— NASA (@NASA) 3 июня 2017 г.
Комментарии
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