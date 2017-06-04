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Полицейские в Третьяковском районе Алтайского края задержали женщину, которую подозревают в краже имущества местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Предварительно установлено, что в середине октября 2016 года 35-летняя жительница села Староалейское воспользовалась тем, что дом не был закрыт на замок, проникла в него и украла два телевизора, кухонный стол, а также палас со шкафом. Подчеркивается, что злоумышленница знала, что в доме временно никто не живет.
В полицию с заявлением о краже имущества обратились лишь в конце мая 2017 года. Стражи порядка задержали подозреваемую во время оперативно-розыскных мероприятий. Все похищенное имущество находилось в доме женщины, его изъяли и вернули владельцу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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