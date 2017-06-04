Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Первый пляж открылся в Барнауле. В парке спорта Алексея Смертина с 10-00 4 июня начал работу самый большой комплекс открытых бассейнов в Сибири.Впрочем, некоторые искупаться в нем смогли еще накануне. Перед открытием руководство комплекса организовало фотосессию, в которой приняли участие более сотни самых красивых девушек Барнаула. ИА "Амител" готовит фоторепортаж об этом событии.
Работает комплекс с 4 июня ежедневно с 10-00 до 21-00.
В этом году вход в бассейн для взрослых подорожал и оставляет 500 рублей на полный день. Для детей в возрасте до 14 лет стоимость билета осталась прежней — 250 рублей.
Чтобы искупаться вечером в будние дни (с 18-00 до 21-00) придется заплатить 300 рублей.
Как и в прошлом году здесь будут проводить анимационные программы для детей, а для развлечения гостей будут работать профессиональные ди-джеи. Также запланированы различные акции и конкурсы.
Напомним, комплекс открытых бассейнов в парке Смертина в Барнауле открылся 2 июля 2016 года. И был признан самым большим в Сибири. Площадь территории пляжа составляет около 10 тысяч кв. метров. Пляж рассчитан на 1200 отдыхающих барнаульцев. Площадь бассейна — 1200 кв.метров. Глубина – от 70 сантиметров до 1,8 метра. Имеется отдельный бассейн для детей, глубиной до 30 сантиметров.
Для любителей спорта оборудована отдельная чаша для водного поло и занятия плаванием.
На территории пляжа работают туалеты, душ, зоны для переодевания, а также бар и кафе.
Летом 2016 года бассейн пользовался огромнейшей популярностью. Чтобы попасть на пляж, барнаульцы выстаивали практически часовые очереди.
Напомним, 3 июня открылся пляж Солнечный в Новоалтайске. На на следующих выходных запланировано открытие пляжа в Павловске.
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