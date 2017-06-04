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Мадридский футбольный клуб "Реал" со счетом 4:1 разгромил туринский "Ювентус" в Кардиффе, передает "Р-Спорт".
Агентство пишет, что дубль в составе победившей команды оформил Криштиану Роналду Его с 12 голами признали лучшим бомбардиром турнира. Еще по одному мячу в ворота соперника отправили Каземиро и Марко Асенсио. Единственный гол "Ювентуса" принадлежит Марио Манджукичу.
Подчеркивается, что "Реал" — это первая команда, которой удалось выиграть Лигу чемпионов дважды подряд.
В прошлом сезоне мадридский клуб по пенальти обыграл мадридский "Атлетико" в финале Лиги в Милане. "Реал" завоевал 12-й трофей и является рекордсменом Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов) по данному показателю.
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