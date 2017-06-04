Фото: vk.com/incident_nsk
Смертельное ДТП произошло вечером в субботу, 3 июня, в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте "НГС.Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Уточняется, что автомобиль Subaru Impreza, двигавшийся по проспекту Маркса в 21:15, потерял управление и врезался в фонарный столб. В этот момент в машине находилось шесть человек.
Двое — 28-летний водитель и 23-летняя пассажирка скончались от травм на месте происшествия. Еще одна пассажирка в возрасте 30 лет скончалась во время доставления в больницу. Трое других пассажиров иномарки были госпитализированы с переломами конечностей и травмами головы.
По словам очевидцев, после столкновения под машиной загорелось масло, но возгорание удалось быстро ликвидировать.
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