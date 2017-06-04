Фото: twitter.com
Почти 600 человек пострадали в ночь на воскресенье, 4 июня, на площади Сан-Карло в Турине (Италия) во время давки, которая возникла среди фанатов футбольного клуба "Ювентус" во время просмотра финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Twitter-аккаунт AFP.
Давка возникла из-за петарды, которую в толпе фанатов взорвал подросток, закричавший о бомбе. В результате этого люди побежали к выходу, у которого образовалась давка. Отмечается, что в толпе пропал трехлетний ребенок, стражи порядка ищут его. Среди пострадавших есть не менее двух человек, которые сейчас находятся в критическом состоянии, в том числе четырехлетний ребенок.
AFP разместило в сети ролик, на котором видно, как стоявшие в толпе люди, начинают в панике разбегаться.
Напомним, в субботу, 3 июня, "Реал" победил "Ювентус" и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов со счетом 4:1.
200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk— AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.
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